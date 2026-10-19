Parlamento de los hutíes advierte a Egipto contra cualquier participación militar en Yemen

En una "carta urgente" firmada por los miembros del Legislativo hutí y enviada al presidente del Parlamento egipcio, Hisham Badawi, Al Raai advirtió de que una intervención de Egipto en el Yemen "supondrá un grave peligro para su seguridad nacional y su estabilidad interna", así como para el entramado regional.

Asimismo, manifestó su preocupación de que Egipto apoye militarmente a Arabia Saudí, país que ha estado bajo fuego hutí en los últimos meses y cuyas instalaciones energéticas y civiles -incluidos sus aeropuertos- han sido blanco de ataques que han dejado decenas de muertos y heridos en apenas unas semanas.

"Rechazamos categóricamente arrastrar al Egipto árabe e histórico a una batalla que no refleja sus valores", dijo Al Raai tras argumentar que El Cairo no debería alinearse con las fuerzas que luchan contra el Yemen, pese a que el Ejército egipcio formó parte de la coalición militar liderada por Riad que interviene contra los hutíes desde 2015.

En este sentido, responsabilizó a Riad de reanudar la guerra en el Yemen, que estaba estancada desde 2022, tras el bombardeo del Aeropuerto Internacional de Saná a mediados de julio, que provocó que los hutíes respondieran con ataques contra el reino árabe y la imposición de un bloqueo naval en el mar Rojo.

Según el presidente del Parlamento hutí, las demandas del movimiento chií, aliado de Irán, para una desescalada siguen siendo el cese inmediato de las operaciones militares, el fin del bloqueo en las zonas del Yemen controladas por el grupo, el respeto a la soberanía y la no injerencia en sus asuntos internos.

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Por ello, instó a su contraparte egipcia a oponerse a cualquier participación militar en el Yemen.

El Parlamento egipcio volvió a aplazar hasta el próximo lunes, 26 de octubre, la sesión plenaria convocada a petición del presidente del país, Abdelfatah al Sisi, para votar sobre un eventual apoyo militar de Egipto a Arabia Saudí, algo que tiene lugar tras la visita a El Cairo del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, a mediados de septiembre.

El contenido de la petición que será sometida a votación no ha trascendido, en medio de especulaciones de que el apoyo podría consistir en el envío de equipos de defensa aérea o incluso tropas terrestres.

Hasta el momento, Egipto se ha mantenido al margen de la confrontación entre Arabia Saudí y los hutíes e incluso, según fuentes de seguridad citadas por el medio independiente egipcio Mada Masr, El Cairo ha mantenido canales de comunicación abiertos con los hutíes desde el inicio de su ofensiva en el Yemen en septiembre.