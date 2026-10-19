Parlamento egipcio vuelve a aplazar al 26 de octubre votación sobre apoyo militar a Riad

La Cámara de Representantes egipcia indicó en un breve comunicado que "ha aplazado hasta el próximo lunes la sesión en la que se debatirá la solicitud de autorización al líder Al Sisi para brindar apoyo a Arabia Saudí".

El Parlamento, presidido por Hisham Badawi, ya celebró una sesión plenaria este domingo en respuesta a la petición del jefe del Estado, pero, tras más de dos horas de debates cuyos detalles no han trascendido hasta el momento, se decidió aplazar la votación para hoy.

Pese a que todavía desconocen los detalles de la propuesta que será sometida a votación, algunos analistas y medios árabes y egipcios apuntan a que la solicitud podría incluir el despliegue de sistemas de defensa aérea y cazas interceptores junto a sus operadores y técnicos, e incluso un posible envío de tropas.

Lo único que se sabe oficialmente de esta propuesta es lo que dijo el pasado sábado Al Sisi, quien afirmó que Egipto adoptará cualquier medida para defender a Riad y pidió al Parlamento que convocara una sesión extraordinaria para debatir un eventual apoyo defensivo.

El artículo 152 de la Constitución egipcia estipula que el presidente de la república, que es a la vez el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no puede declarar la guerra ni desplegar al Ejército en misiones de combate fuera de las fronteras del país sin consultar previamente al Consejo de Defensa Nacional y obtener la aprobación de la Cámara de Representantes por mayoría de dos tercios.

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Algunos parlamentarios egipcios ya han expresado sus dudas sobre esta solicitud, y ayer mismo el Partido Socialdemócrata Egipcio afirmó en un comunicado que se abstendrá, justificando que si bien su solidaridad con el reino saudí y países árabes es "inquebrantable", consideró que "salvaguardar la seguridad nacional egipcia exige objetivos claros".

Por su parte, el diputado independiente Mostafa Bakry aseguró en este lunes en un mensaje en la red social X que "la disuasión es un factor importante para lograr una solución política a las crisis", tras señalar que Egipto está llevando a cabo "esfuerzos intensos para lograr una solución política a la crisis yemení".

Estos movimientos se producen después de que a mediados de septiembre el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, realizara una visita exprés a Egipto para reunirse con Al Sisi, con quien acordó que "las circunstancias actuales exigen una mayor solidaridad y coordinación entre ambos países, dado que sus intereses y objetivos coinciden".

Arabia Saudí es uno de los principales aliados de Egipto en Oriente Medio y su principal pilar de apoyo económico, ya que Riad ha depositado ingentes cantidades de dólares a las reservas del Banco Central Egipcio para subsanar la maltrecha economía del país norteafricano, mientras que las remesas de los egipcios que viven en la monarquía árabe suponen una gran fuente de divisa para el Estado.