Partido de Machado convoca a marchas en toda Venezuela para exigir comicios presidenciales

"Va a ser la punta de lanza para movilizarnos de manera pacífica (...). Va a ser una movilización histórica para nosotros", anticipó este lunes el activista político de VV Carlos Fernández durante una rueda de prensa.

Fernández indicó que la movilización es también para exigir el retorno de Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado y ha intentado regresar al país pero no se lo han permitido, según denunció su equipo de comunicaciones recientemente.

En concreto, exigirán el retorno seguro de Machado para que así pueda "acelerar la transición" en Venezuela ante una eventual elección presidencial.

"En 2027 tenemos que tener una elección presidencial. Vamos a elegir a María Corina Machado como la próxima presidenta de Venezuela y nos estamos organizando para eso", subrayó el activista de VV.

Asimismo, informó que el próximo jueves también se exigirá la liberación de todos los presos políticos, que son 322 según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno niega que estas personas estén detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, algo que rechazan varias organizaciones y partidos opositores como VV.

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El domingo, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), propuso un acuerdo nacional en el que reiteró la necesidad de una transición basada en negociaciones y elecciones libres.

En una transmisión en YouTube, la PUD acordó igualmente reconocer y respaldar el liderazgo de Machado en la lucha por la "libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela" junto a Edmundo González Urrutia, quien está exiliado desde 2024 después de enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales de ese año.

La propuesta de la coalición se conoció cuando el chavismo y un sector de la oposición mantienen un ciclo de diálogo respaldado por Estados Unidos -en el que no participan directamente Machado ni González Urrutia- para llegar a acuerdos en materia de garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral.