Pedido de Fujimori para legislar sobre seguridad y El Niño pasan a pleno de Senado en Perú

La Comisión de Constitución incorporó siete medidas adicionales al dictamen, por lo que el texto pasó a tener 27 puntos, después de que a inicios de mes la Cámara de Diputados aprobara el pedido del Ejecutivo con 20 medidas para legislar durante 90 días.

En agosto pasado, un mes después de asumir la Presidencia el 28 de julio, el Gobierno de Fujimori presentó a la Cámara de Diputados un gran pedido de facultades legislativas con 66 puntos para normar sobre un amplio rango de materias, entre ellas seguridad ciudadana y acciones para frenar el impacto de El Niño, cambios en el régimen laboral y tributario, entre otros.

El pedido fue largamente debatido en comisiones de la cámara de diputados, controlada por la oposición, que rechazó gran parte de las medidas propuestas por la gobernante, hasta que finalmente aprobó una versión recortada de la propuesta inicial.

El texto pasó así al Senado, donde su Comisión de Constitución aprobó este lunes el predictamen de facultades legislativas y añadió siete más, aunque los integrantes de los partidos de oposición, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú, no asistieron a la sesión.

Los senadores opositores se ausentaron en modo de protesta, después de que el fujimorismo omitiera el viernes una votación ganada por la oposición para que primero se debatiera si el Senado tenía las atribuciones para agregar disposiciones distintas a las originalmente aprobadas por el Congreso de los Diputados.

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Entre los siete puntos sometidos a votación se mencionaron propuestas relacionadas con la regulación del uso de la legítima defensa de las fuerzas del orden, la presunción de inocencia y el empleo excepcional de las Fuerzas Armadas para resguardar los exteriores de los establecimientos penitenciarios.

El presidente de la comisión, el fujimorista Carlos Mesía, manifestó junto a tres sillas vacías con los nombres de los partidos ausentes, que se encontraba satisfecho, puesto que se había aprobado el pedido por unanimidad, al recibir siete votos a favor y ninguna abstención o voto en contra.

"Me siento satisfecho porque a pesar de que lamentablemente hay grupos de la izquierda que no han estado presentes, en la Comisión de Constitución hemos podido consensuar. Invitamos a los grupos que no han formado parte de la sesión a que lo hagan el día que tengamos que debatir en el pleno del Senado", indicó.