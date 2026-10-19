Pena menor a exasesor de seguridad nacional sueco por negligencia con datos confidenciales

Pena menor a exasesor de seguridad nacional sueco por negligencia con datos confidenciales

Copenhague, 19 oct (EFE).- El Tribunal de Apelación de Svea condenó este lunes al pago de una multa al exasesor de seguridad del Gobierno sueco Henrik Landerholm por negligencia en el manejo de información confidencial.