Perú alcanza un superávit comercial anual de 47.723 millones de dólares a agosto

El ente emisor señaló en un comunicado que, en términos mensuales, la balanza comercial peruana tuvo un superávit de 4.714 millones de dólares en el octavo mes del año, un monto superior en 1.949 millones al de igual mes de 2025.

En ese sentido, precisó que las exportaciones totales de agosto sumaron 10.815 millones de dólares y fueron superiores en 36,9 % en relación al mismo mes de 2025, debido al incremento de 30,3 % del precio promedio de las ventas al exterior y al aumento de 5 % del volumen exportado.

Las importaciones, por su parte, se elevaron en 18,8 % hasta llegar a 6.101 millones de dólares en agosto, producto principalmente del incremento en las compras de petróleo y derivados, y en los volúmenes de bienes de capital y de bienes de consumo duradero.

El banco central destacó que, con ello, la balanza comercial alcanzó entre enero y agosto pasado un superávit de 30.793 millones de dólares, mayor en 12.291 millones de dólares al conseguido en el mismo periodo de 2025.