Perú destruye bienes de la minería ilegal en la Amazonía por más de 5 millones de dólares

La medida se consiguió tras la intervención de la Fiscalía Especializa en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, que dirigió un operativo de interdicción contra estas actividades ilícitas en el distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata.

En la operación participaron miembros de las direcciones de Medio Ambiente, Operaciones Especiales y de Investigación contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como del Ejército peruano.

El Ministerio Público indicó que en la zona se destruyeron bienes vinculados a la extracción ilícita de oro como 'balsas tracas' (embarcaciones o pontones rústicos usados para extraer el oro de los ríos), 25 tolvas, 13 motores sumergidos, galones de combustible, campamentos rústicos, generadores eléctricos, motosierras y pozas.

Remarcó que la FEMA "dispuso de manera inmediata la interdicción y destrucción de todo el material hallado" en estricto cumplimiento del decreto que regula las acciones de interdicción de la minería ilegal en el país "y faculta la inutilización de los bienes empleados en esta actividad delictiva".

La Fiscalía reafirmó, en ese sentido, su "compromiso en la lucha contra los delitos ambientales y la preservación de las áreas naturales protegidas en la región Madre de Dios", donde se encuentran reservas como Tambopata y el Manu, consideradas entre las más importantes del país por su gran biodiversidad.