Perú reafirma objetivo de combatir malnutrición y reducir anemia e inseguridad alimentaria

“Estas cifras evidencian brechas socioeconómicas y territoriales que el Estado trabaja por reducir y cerrar”, dijo Canales en el 54.º período de sesiones del CSA, una plataforma de Naciones Unidas que se reúne en la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según informó este lunes su ministerio en un comunicado.

Allí, la ministra ratificó la necesidad de reducir todas las formas de malnutrición, fortalecer la capacidad de adaptación frente a fenómenos climáticos como El Niño y garantizar que la población tenga acceso permanente a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, según informó este lunes el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en un comunicado.

Asimismo, destacó que la agricultura familiar es fundamental para abastecer de alimentos al país, generar ingresos y empleo rural y preservar la agrobiodiversidad.

La titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social recordó que Perú cuenta con más de 200 variedades de cultivos de alta calidad genética y resiliencia climática, así como tecnologías de manejo agrario destinadas a mejorar las capacidades de los productores.

Asimismo, advirtió sobre la vulnerabilidad del país ante El Niño, que provocaría inundaciones, sequías y daños a la infraestructura productiva, por lo que anotó la importancia del apoyo de la cooperación internacional para fortalecer las capacidades del país

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Canales precisó que el Perú viene tomando acciones para proteger a los pequeños productores agrícolas y pesqueros, quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema siendo parte de la población objetivo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

También reportó que Perú ha avanzado en el diseño del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, herramienta que permitirá integrar información, fortalecer la coordinación entre instituciones y generar evidencia para mejorar las decisiones públicas a favor de las poblaciones más vulnerables.

Durante su intervención, la ministra reconoció el liderazgo de Rita Parcco Pumapillo, agricultora conservacionista, seleccionada este año por la FAO entre las '100 Mujeres Heroínas en los Sistemas Agroalimentarios y el Desarrollo Rural'.

Para Canales, este premio refleja el trabajo de las mujeres rurales en la conservación de la agrobiodiversidad y en el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles.