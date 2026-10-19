Perú recibirá el próximo lunes una nueva misión del Vaticano para visita de papa León XIV

El ministro de Relaciones Exteriores se presentó ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para informar a los legisladores sobre la coordinación de la visita del papa León XIV, la incorporación de su país al Escudo de las Américas y la situación de los peruanos en Rusia, entre otros temas.

"La visita del papa va a ser un bálsamo de reconciliación para todos los peruanos, pero como todos sabemos, la salud del papa nos preocupa. Nosotros seguimos trabajando como si no hubiera pasado nada y estamos elevando nuestras plegarias para que la salud del papa se recupere plenamente", expresó Espá a los periodistas.

El canciller aseguró que la organización tiene importantes avances sobre las facilidades del transporte, la implementación de los 'papamóvil', las rutas por aire y por tierra que recorrerá la delegación que acompañará a León XIV, además de las facilidades para la prensa internacional, sistema de registro y acreditación general.

"A la fecha me complace informar que ya se han adjudicado los procedimientos más críticos requeridos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando así la infraestructura, ambientación, equipamiento, multimedia, soporte eléctrico de alta complejidad en las sedes del evento", indicó el ministro peruano.

El papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, tiene programada del 6 al 16 de noviembre su primera gira por América Latina para recorrer Uruguay, Argentina y Perú.

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Perú ocupa la segunda mitad del viaje, al estar previsto un total de seis días para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en lo que supondrá su reencuentro con el país que lo marcó en su vida apostólica al haber pasado más de 20 años en él, en los que pasó de ser misionero a obispo.

Con la noticia de su reciente operación, en la que se le extirpó un lóbulo del pulmón derecho por un adenocarcinoma, los fieles peruanos acudieron a los templos a pedir por su pronta recuperación y la Iglesia católica peruana encomendó su salud a la intercesión del Señor de los Milagros.

Tras recibir el alta el sábado y presidir el rezo del ángelus el domingo, el Vaticano informó este lunes que León XIV sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual Audiencia General en la Plaza de San Pedro.

El pontífice, de 71 años, permanecerá en el Vaticano, según las citadas fuentes, y no se desplazará esta semana a la localidad de Castelgandolfo -a unos treinta kilómetros de Roma- como solía hacer antes de su operación para descansar la tarde del lunes y el martes.