Perú y Ecuador celebran Comisión de Vecindad antes de encuentro de presidentes y ministros

El encuentro de este lunes está presidido por el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y por su homólogo ecuatoriano, Roberto Kury.

Durante la reunión, que se celebra en el Palacio de Torre Tagle, la sede de la Cancillería peruana en el centro histórico de Lima, las autoridades de ambos países revisan el trabajo conjunto en la zona de la frontera bilateral sobre temas de seguridad, comercio e integración.

En ese sentido, se evalúa el cumplimiento del Plan de Acción de Quito 2025 y luego se aprobarán los nuevos compromisos de trabajo 2026, con la participación de autoridades de las regiones de frontera y del sector privado de ambos países.

El Gobierno de Ecuador confirmó el viaje de Noboa a Lima y señaló que la reunión de alto nivel permitirá fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar la cooperación en materia de seguridad, comercio, integración y desarrollo fronterizo bilateral.

Agregó que este encuentro "es el primer mecanismo de diálogo entre ambos países" y permite evaluar avances, definir prioridades y promover acciones conjuntas en beneficio de las poblaciones, especialmente en la zona fronteriza.

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Las relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador comenzaron a fortalecerse en 1998, tras la firma de un acuerdo de paz que puso fin a unas históricas diferencias limítrofes que generaron conflictos a lo largo del siglo XX entre ambos países.

Noboa visitó Lima el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de Fujimori como presidenta, una ocasión en la que acordaron seguir profundizando la relación bilateral, cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.

Los mandatarios también resaltaron "el dinámico diálogo político" alcanzado en los gabinetes binacionales y confirmaron su disposición para celebrar la próxima edición de esos encuentros, una medida que se concretará en Lima este martes.

Fujimori y Noboa reafirmaron, en ese sentido, la "prioridad estratégica" otorgada a la relación bilateral desde la suscripción del acuerdo de paz de 1998.