Polonia pide explicaciones a Israel por ataque a diplomáticos europeos en Cisjordania

En un comunicado difundido en la red social X, el ministerio de Exteriores polaco explicó que Sirkorski telefoneó a su homólogo israelí Gideon Saar para abordar el "ataque ilegal" contra el convoy diplomático.

Saar informó a Sikorski sobre la operación policial y las detenciones realizadas por las autoridades israelíes en conexión con el incidente.

El jefe de la diplomacia polaco subrayó que "Cisjordania y la Franja de Gaza no forman parte de Israel" y que "Israel es en estos territorios una potencia ocupante, lo que conlleva obligaciones concretas derivadas del derecho internacional, en particular en materia de protección a la población civil".

Los dos también hablaron del apoyo ruso a Irán y Sikorski enfatizó la necesidad de incrementar la presión internacional sobre Moscú, que es el agresor en la guerra de Ucrania, y no sobre Kiev.

El ataque contra los diplomáticos se produjo el pasado sábado en el pueblo palestino de Tayba, cerca de Ramala, cuando un grupo de emisarios de Polonia, Francia y Bélgica, junto a religiosos católicos, evaluaba la situación tras los continuos acosos a agricultores durante la recogida tradicional del olivo.

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Como mostró un vídeo difundido en internet, varios colonos encapuchados rodearon los vehículos, rompieron el cristal de un coche del consulado belga y agredieron físicamente al alcalde francés Bernard Baudoux, de 78 años.

Ningún diplomático polaco resultó herido durante la agresión.

En 2024, la muerte del cooperante polaco Damian Soból, de la ONG World Central Kitchen, en un bombardeo israelí contra Gaza, produjo fricciones diplomáticas que se agravaron cuando Varsovia convocó al embajador israelí por el cierre de la investigación militar y prohibió la entrada al país por cinco años al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.