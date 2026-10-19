Posponen hasta el 30 de octubre juicio por blanqueo a exprimer ministro portugués Sócrates

El nuevo procedimiento, en el que también está acusado el empresario Carlos Santos Silva, considerado por la Fiscalía como uno de sus presuntos testaferros, investiga supuestas operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos que pudo haber recibido Sócrates, de 69 años, entre 2011 y 2014.

El ex primer ministro socialista, que siempre ha rechazado las acusaciones, ya está siendo juzgado en la causa principal de la Operación Marqués por 22 delitos, entre ellos corrupción pasiva, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Según la prensa local, entre las cuestiones presentadas en las solicitudes ahora anunciadas está si se puede juzgar dos veces a las mismas personas por los mismos hechos, lo que sería ilegal.

"Es absurdo. Abrió el teatro de lo absurdo", dijo hoy Sócrates a los periodistas a las puertas del tribunal.

En un comunicado remitido anoche a EFE, Sócrates sostuvo que el nuevo proceso aborda hechos que ya están siendo examinados en el juicio principal de la Operación Marqués, en marcha desde julio de 2025.

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"Los mismos acusados, dos tribunales colegiados diferentes, dos juicios simultáneos, hechos coincidentes y repetición de pruebas", denunció el antiguo gobernante, que considera que esta situación supone una duplicación de costes y un perjuicio para su defensa.

Sócrates asegura que tanto sus abogados como el Ministerio Público se han opuesto a la separación de las causas y que el propio juez encargado del nuevo proceso reconoció en octubre de 2025 que las garantías de defensa solo podían quedar plenamente aseguradas mediante un juicio conjunto.

El socialista gobernó Portugal entre 2005 y 2011, cuando dimitió en plena crisis de la deuda soberana, poco antes de que el país solicitara un rescate financiero internacional.

En noviembre de 2014 fue detenido en el aeropuerto de Lisboa cuando regresaba de París y pasó unos nueve meses en prisión preventiva, en el inicio de una investigación que se ha prolongado durante más de una década sin una sentencia definitiva en el proceso principal.

En el marco de todo este proceso, Sócrates anunció en julio de 2025 que iba a presentar una denuncia contra el Estado luso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por cómo se ha procedido en el caso contra él en Portugal.