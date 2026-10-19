Rebeldes etíopes de Tigré rechazan la etiqueta de "separatistas" que les impuso EEUU

"Estas descripciones ignoran las causas del conflicto", indicó la Oficina de Asuntos de Comunicación de Tigré, controlada por el FPLT, en un comunicado.

El FPLT reaccionó a estas palabras que Rubio realizó el pasado 17 de octubre a la prensa, cuando fue preguntado sobre las tensiones entre Etiopía y Eritrea, país al que Adís Abeba acusa de apoyar a los rebeldes y de hacer incursiones en su terreno, un extremo que Asmara niega.

"Se trata de grupos separatistas que lanzaron ataques dentro de Etiopía, a lo que Etiopía respondió. Como consecuencia, se ha producido un despliegue de tropas a ambos lados de la frontera. Y siempre que hay tropas a ambos lados de la frontera en una situación así, existe el temor de que el conflicto pueda escalar", declaró entonces Rubio.

Tras ello, el FPLT lamentó que Washington considere como acciones "separatistas y terroristas" acciones que ellos consideran como "legítima defensa" ante los intentos de Adís Abeba de "seguir debilitando" a Tigré mediante el "estrangulamiento económico" y la imposición de "restricciones" a los bienes comerciales.

La insurgencia denunció que Etiopía había intensificado su presión militar antes del estallido del conflicto el 23 de septiembre, a través de "movilización masiva de tropas, ataques con drones y bombardeos contra ciudades y aldeas".

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También recordó sus llamamientos a Estados Unidos y otras potencias a mediar, y criticó que "no tomaron medidas eficaces".

"Rechazamos la descripción de los ataques contra las instalaciones militares del régimen como 'actos terroristas', mientras que los bombardeos contra las ciudades y aldeas de Tigré no reciben una condena comparable", añadió.

Asimismo, hizo referencia a un informe del predecesor de Rubio, Antony Blinken, que en 2023 informaba de que el Ejército etíope y sus aliados habían cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica durante la guerra de Tigré de 2020-2022.

"Instamos a Estados Unidos a replantear su enfoque y a desempeñar un papel constructivo para lograr la paz y la estabilidad en Etiopía y en toda la región", concluyó el FPLT.

Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

Ese escenario se complica por la reciente formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores -que incluye al FPLT- para derrocar al Gobierno etíope.

El conflicto aviva los temores al estallido de una nueva guerra de gran escala, similar a la que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno federal, entonces apoyado por Eritrea, y en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).