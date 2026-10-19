Reino Unido avisa a empresas de consecuencias si apoyan más asentamientos en Cisjordania

En su cuenta de X, Miliband recordó que este lunes se cumple el plazo dado por Israel para que las empresas interesadas en llevar a cabo la ampliación en la zona conocida como E1 presenten ofertas, y les advierte: "Hemos creado nuevos poderes que nos permiten sancionar a los individuos y compañías involucradas en la construcción de asentamientos ilegales como el E1".

La construcción de colonias en la zona E1 —la franja entre Jerusalén y el asentamiento de Maale Adumim, en Cisjordania ocupada— estuvo paralizada durante 30 años, ya que la comunidad internacional lo consideraba una línea roja que dañaría de forma irreparable la continuidad territorial de un futuro Estado palestino, pero el gobierno israelí aprobó en agosto esa ampliación, que ya está en marcha.

El titular de la diplomacia británica deja claro que el Gobierno británico "no aceptará el continuo desplazamiento de palestinos ni la ocupación ilegal que persiste".

Miliband también subrayó que el Gobierno condena la creciente violencia de los colonos en Cisjordania, incluidos los recientes ataques contra funcionarios de Francia, Bélgica y Polonia, un representante de la Iglesia católica y un periodista estadounidense.

"No permaneceremos como meros espectadores ante la destrucción de la solución de dos Estados", puntualizó.