Rubio llegará a la India entre el pacto comercial y el giro de EE.UU. sobre el crudo ruso

Rubio aterrizará en Bombay y se reunirá en la primera jornada de su visita con el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, en el principal encuentro político confirmado de una visita que no incluye una parada en Nueva Delhi.

El miércoles viajará a Jamnagar, donde se encuentra el mayor complejo de refinado del mundo, propiedad de Reliance Industries, uno de los grandes compradores indios de crudo ruso.

El viaje coincide con un nuevo impulso a las negociaciones comerciales iniciadas en febrero de 2025 y todavía pendientes de un pacto definitivo.

Rubio aseguró este lunes desde Uzbekistán que ambos países están "muy cerca" de cerrar el acuerdo, después de que el embajador estadounidense en la India, Sergio Gor, afirmara que "las grandes cuestiones, el marco general y los principales puntos" ya estaban resueltos.

El optimismo sucede a las declaraciones de la ministra india de Finanzas, Nirmala Sitharaman, quien a principios de octubre advirtió de que las conversaciones habían llegado a un punto en el que nuevas concesiones resultarían difíciles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las negociaciones han avanzado, además, en medio de las tensiones provocadas por las compras indias de petróleo ruso. Washington abrió el viernes pasado una tregua de 60 días en la aplicación de nuevas medidas vinculadas a esas importaciones, y Rubio reconoció que las conversaciones comerciales con Nueva Delhi estuvieron entre los factores considerados para concederla.

Rubio mantendrá encuentros con líderes empresariales locales en la ciudad Jamnagar, sede del complejo de Reliance, propiedad del multimillonario Mukesh Ambani, donde se procesa la mayor parte del crudo de Moscú. "Dado que Ambani dirige Reliance, me imagino que estará allí", dijo el embajador Gor la semana pasada.

La planta despierta interés para la Administración Trump por su capacidad única para refinado pesado. Reliance es el mayor comprador de crudo venezolano fuera de Estados Unidos y el Gobierno Trump ha instado a la India a comprar más petróleo de Venezuela.

En marzo, Trump anunció además que Reliance apoyaría la construcción de la primera gran refinería de petróleo nueva de Estados Unidos en casi 50 años.

La señal diplomática en el imperio de Ambani sucede en plena guerra de competencia con Elon Musk, que acusa al grupo indio, el número uno en telecomunicaciones en el país, de bloquear la entrada de su red Starlink en su mercado.

Esta es la segunda visita de Rubio a la India este año, tras su viaje a Nueva Delhi en mayo, esta vez junto a una delegación empresarial de más de 200 líderes de negocios.