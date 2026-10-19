Salvador Santoyo triunfa en el certamen internacional de novilleros Rey Juan Carlos i

Este concurso taurino contó con la participación de novilleros representantes de Portugal, Francia, España, Colombia, Perú, México, Ecuador y Venezuela.
El certamen reunió a jóvenes que conjugaron la rivalidad propia del toreo con la convivencia, la solidaridad y el hermanamiento entre las escuelas taurinas de ambos lados del Atlántico, según resaltó la organización.
El jurado, tras observar la tienta de vacas de la ganadería Toros Villalpando, seleccionó para la final, entre los ocho concursantes a Arias Semper, representante de Ecuador; Cristian Restrepo, de Colombia; y Salvador Santoyo, de Francia.
Como ganador del certamen, Santoyo figurará en los carteles de la feria taurina de Nava del Rey (Valladolid, centro-oeste de España).