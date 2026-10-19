Salvador Santoyo triunfa en el certamen internacional de novilleros Rey Juan Carlos i

Zamora (España), 19 oct (EFE).- El novillero de origen mexicano y representante de la escuela taurina francesa de Béziers, Salvador Santoyo, se proclamó vencedor del I Certamen Internacional de Novilleros Rey Juan Carlos I que se desarrolló el pasado fin de semana en Zamora (noroeste de España), según informó este lunes la organización en un comunicado.

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