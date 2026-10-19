Suben a 53 los soldados progubernamentales muertos en ataque hutí en el sur del Yemen

Según la nota, la cifra de víctimas todavía es preliminar y el ataque tuvo lugar en el campamento de Al Alam, en la estratégica provincia sureña de Shabwa, rica en petróleo, cuando tres misiles impactaron en el campamento mientras los soldados estaban recibiendo formación en materia de seguridad en las instalaciones.

Ante estas circunstancias, las autoridades instaron al Consejo Presidencial de Liderazgo, al gobierno y a la coalición liderada por Arabia Saudí que apoya al gobierno del Yemen reconocido internacionalmente a reforzar las defensas de la provincia, incluso mediante el suministro de sistemas de defensa aérea, capacidades de vigilancia y equipos de alerta temprana.

Mientras tanto, los hutíes no han reaccionado de momento al ataque en Shabwa, controlada por el Ejército yemení y uno de los principales blancos de ataques de los insurgentes desde el inicio del conflicto en 2014.

Según las mismas fuentes, uno de los tres misiles alcanzó un batallón de 700 nuevos reclutas recientemente incorporados a las fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido, mientras que los otros dos misiles cayeron cerca del lugar donde estaban los soldados.

Según testigos, varias ambulancias acudieron al lugar para trasladar a los heridos a los hospitales de Shabwa, ubicada en el centro-sur del Yemen y cuyo territorio se extiende desde la costa del mar Arábigo hacia el interior montañoso y desértico del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con la autoridad local, se ordenó la movilización de recursos médicos para emergencias en el Hospital General de Ataq, el Hospital Materno-Infantil y los hospitales privados de toda la provincia, así como el traslado de los heridos más graves a centros médicos especializados.

Asimismo, el comunicado indicó que los fallecidos serían reconocidos como "mártires del deber" y que sus salarios se destinarían de forma permanente a sus familias al tiempo que la autoridad local transmitió sus condolencias y se comprometió a pagar sin demora las indemnizaciones correspondientes.

El ataque se produjo en medio de la contraofensiva lanzada por el Gobierno reconocido para recuperar los territorios controlados por los rebeldes hutíes desde que se alzaron en armas en 2014 y controlaron amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen, incluida la capital, Saná.