Sudán del Sur convoca a embajador sudanés tras muerte de 73 personas en una zona disputada

El departamento condenó enérgicamente en un comunicado el ataque contra el mercado de Amiet, ubicado a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de Abyei, donde varios sectores del lugar fueron alcanzados y decenas de personas resultaron muertas y heridas, por lo que convocó al embajador sudanés para trasladar la protesta formal de Yuba.

Asimismo, instó al Gobierno de Sudán a abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro la vida y las propiedades de los civiles, mientras que recordó que las disputas territoriales relativas a Abyei deben resolverse a través de los mecanismos diplomáticos establecidos.

Hasta el momento, el Gobierno sudanés controlado por la cúpula militar no ha reaccionado a estas acusaciones.

Según el ministro de Información interino de Abyei, Yohana Akol Ngor, al menos 73 personas murieron y otras 19 resultaron heridas después de que varios drones impactaran en distintas zonas del mercado el lunes por la mañana, y advirtió de que la cifra de víctimas podría aumentar ya que las tareas de rescate y de identificación continúan.

El mercado de Amiet es un importante centro utilizado por comerciantes tanto de Sudán como de Sudán del Sur -que se independizó de su vecino en 2011- de las comunidades ngok dinka y misseriya, así como de desplazados por la guerra sudanesa que enfrenta al Ejército con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde 2023.

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Abyei es un territorio rico en petróleo reclamado por ambos países que ha permanecido en disputa desde la independencia de Sudán del Sur. Según el acuerdo de paz de 2005, en esta región debía celebrarse un referéndum para determinar si pasaba a formar parte de Jartum o Yuba, pero una serie de desacuerdos políticos impidieron su celebración.

La Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) ha mantenido una presencia de mantenimiento de la paz en el territorio desde 2011.

Este último ataque se produce tras un episodio de violencia comunitaria mortal en el mismo mercado el pasado mes de septiembre, en el que murieron 26 personas y 82 resultaron heridas, según Naciones Unidas.