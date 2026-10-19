Trump cree que mantiene el apoyo hispano a dos semanas de las elecciones de medio mandato

"Creo que lo estamos haciendo bien", dijo Trump al ser preguntado por sus perspectivas entre los votantes hispanos de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre.

El mandatario recordó que en las presidenciales de 2024 obtuvo el mayor porcentaje de voto hispano de la historia para un candidato republicano.

"Tengo un tremendo voto hispano", agregó antes de partir de la Casa Blanca hacia un mitin republicano en Kansas, donde expresará su respaldo al senador Roger Marshall.

La semana pasada, el Centro Pew publicó una encuesta según la cual solo el 24 % de los votantes hispanos aprueba la gestión de Trump, frente al 38 % registrado al inicio de su segundo mandato.

Esta caída del respaldo se produce en un contexto de preocupación por el elevado costo de la vida y de rechazo a su dura política migratoria.

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El estudio señaló que, aunque el republicano obtuvo cerca de la mitad del voto hispano en 2024, el 70 % de los votantes latinos considera que sus políticas perjudicaron a esta comunidad y el 61 % cree que su situación empeoró durante el último año.

El pasado 2 de octubre, durante un viaje de campaña a Texas, Trump ya había defendido su respaldo entre los latinos y aseguró que no daría marcha atrás en su política migratoria.

"Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer", dijo entonces en referencia a las deportaciones masivas.

Más de 36 millones de hispanos están habilitados para votar en las elecciones del próximo 3 de noviembre, lo que convierte a este grupo en uno de los bloques electorales de mayor peso en el país.