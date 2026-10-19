Ucrania evacúa por primera vez con un dron aéreo a un soldado herido en combate

"Debido a la elevada actividad de drones enemigos y a que el lugar estaba minado, evacuarlo con los ya tradicionales vehículos no tripulados terrestres no era posible. Así que los especialistas de nuestra compañía asumieron la responsabilidad para hacer lo que no había hecho nadie: evacuar a un soldado con un dron aéreo", indica el comunicado.

El dron aéreo utilizado es un hexacóptero (un dron impulsado por seis motores y seis hélices) de la compañía ucraniana Gurzuf Defence, que cedió el vehículo no tripulado de forma gratuita.

En colaboración con la empresa y con otras unidades del Ejército, los especialistas de la compañía modificaron este dron utilizado normalmente en misiones de ataque para que pudiera cargar con el peso del soldado herido sin desequilibrarse y procedieron a llevar a cabo esta operación, que según la nota es la primera de este tipo que se haya hecho nunca en el mundo.

El dron fue manejado por un operador de la 30 Brigada Separada Mecanizada, a la que también pertenece el soldado herido, que fue rescatado con éxito y cuya vida no corre peligro.