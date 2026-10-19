Una brasileña muerta y un secuestrado en ataque de grupo armado en frontera con Paraguay

La mujer, de 28 años, falleció a consecuencia de varios impactos de bala que recibió cuando se llevaban por la fuerza a su pareja, de 26 años, explicó el fiscal Emilio Álvarez, de la Fiscalía Regional de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay (norte), a la radio ABC Cardinal.

Se presume que los sujetos, alrededor de diez y que se movilizaban en dos camionetas, pretendía raptar en la madrugada de este lunes a la pareja, pero la mujer fue atacada cuando intentó resistirse, agregó Álvarez.

El hombre, explicó el funcionario, tiene "problemas" en Brasil por narcotráfico, según datos preliminares, y permanece en paradero desconocido.

Álvarez indicó que hasta el momento "no hay ninguna petición de rescate".

Las autoridades hallaron en el interior de la vivienda a otro hombre, considerado el "secretario" del secuestrado, a quien la Fiscalía le requirió que brinde una declaración sobre lo ocurrido.

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Los investigadores se incautaron en la vivienda de cargadores de armas con cartuchos, documentos de armamento y dos teléfonos celulares.

Pedro Juan Caballero, que limita con la ciudad brasileña de Punta Porá, ha sido escenario de muertes por ataques armados en los últimos años, entre ellas la de su intendente (alcalde) José Carlos Acevedo, ocurrida en 2022.

En los alrededores de esa capital, se ejecutan numerosas operaciones contra el narcotráfico, varias de ellas en asociación con autoridades brasileñas.