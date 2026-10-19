Una rusa recupera en los tribunales la mitad del dinero que su marido gastó en una amante

La mujer, que ya se ha divorciado de su cónyuge, logró acceder a la cuenta bancaria de su pareja después de percatarse de su infidelidad, según el digital Fontanka.

Así, la rusa pudo averiguar cuánto dinero el hombre había gastado en su relación extramatrimonial, a casi 1,4 millones de rublos, es decir, unos 15.000 euros o 17.000 dólares al cambio actual.

La mujer acudió a un tribunal para exigir el divorcio y la mitad del monto transferido por su marido a la amante.

Finalmente, la Justicia se puso de parte de la esposa engañada, quien demostró que su pareja envió durante dos años dinero a su querida procedente de los fondos comunes de la pareja.

El hombre, por su parte, no presentó argumentos para refutar la versión de su exesposa.