Unicef: Más de la mitad de niños dominicanos ha sufrido formas de violencia en su crianza

El informe, titulado 'Estudio sobre los determinantes asociados al castigo físico y la violencia sicológica contra niñas, niños y adolescentes en el hogar en República Dominicana', busca promover el debate en la sociedad sobre la necesidad de erradicar dichas prácticas.

Según el estudio, el 54,9 % de niñas, niños y adolescentes de entre uno y catorce años de edad ha sufrido "cualquier método de disciplina violenta", un problema que se aumenta a un 72 % si la víctima sufre algún tipo de discapacidad

Algunas de esas formas de violencia incluyen maltratos que van más allá de una simple reprimenda, como azotes, quemaduras o choques eléctricos y daños sicológicos "inaceptables", señaló la representante adjunta de Unicef en República Dominicana, Anyoli Sanabria.

"Esto es muy duro, esto es muy difícil de cambiar porque está arraigado en las normas sociales (...) pero tenemos que empezar a hacer algo diferente, porque lo que estamos haciendo no está dando resultados", agregó.

La investigación, de tipo cualitativo, se hizo en cuatro municipios priorizados del país caribeño: Boca Chica, Barahona, Haina y Yamasá, que fueron seleccionados con base en criterios de prevalencia de la violencia, programáticos y territoriales.

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"Las expresiones de violencia física reportadas incluyen golpes con la mano, el uso de objetos disponibles en el entorno (chanclas, varas, ramas, correas, mangueras, cables, peinetas, cucharas y platos) y posturas forzadas como hincarse en superficies duras a veces por horas y con objetos encima", señala el informe.

En cuanto a la violencia sicológica, "es omnipresente" mediante gritos, amenazas de castigo físico y abandono, y frases ofensivas como "no sirves para nada", "no vas a ser nadie", "¿para qué te tuve?" que tiene repercusiones negativas profundas en los menores.

"La violencia permea todos los grupos sociales y es ligeramente más alta entre la población de menos recursos", indicó Sanabria, quien señaló que en la aplicación de esos métodos influyen la religión, la presión comunitaria, factores sicológicos, los mensajes institucionales, los medios y las redes sociales, todo bajo una lógica moralmente positiva, de formar hombres y mujeres rectos.

Según explicó Sanabria, "la violencia se esconde detrás de la palabra 'corrección' cuando en realidad es 'maltrato'" hacia los niños, niñas y adolescentes.

"Hay una narrativa que legitima la violencia", dijo la experta de Unicef, y añadió que aunque muchas personas dicen estar en contra de dichas prácticas, las usan en espacios privados, también por motivos raciales y de orientación sexual de los menores.

Por todo eso, el informe hace cinco recomendaciones del orden legal, institucional, comunitario, interpersonal e individual para erradicar esos comportamientos violentos de la crianza de niños, niñas y adolescentes que además se reproducen en la edad adulta en nuevas formas de violencia contra los hijos y contra la mujer, entre otros.