Wall Street abre mixto impulsado por compras en el sector tecnológico

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 109 puntos, hasta los 51.892; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,51 %, hasta los 7.698 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 1,04 %. hasta las 26.410 unidades.

Los inversores arrancaron la semana pendientes de los valores tecnológicos, especialmente de Intel, cuyas acciones subían un 5,61 % después de que analistas de JPMorgan mejoraran su recomendación sobre el fabricante de chips, según CNBC.

Otras acciones del sector también crecieron al inicio de la sesión: Marvell Technology (5,36 %), AMD (4,54 %), Micron (4,2 %) o Broadcom (2,40 %), entre otras. La semana pasada, el Nasdaq retrocedió en torno a un 4,5 %, su peor resultado semanal desde finales de junio.

Además, los títulos de SpaceX subían un 2,6 % un día antes de que la compañía presente sus últimos resultados trimestrales y tras el anuncio de Elon Musk sobre regalar acciones a todos los menores en Estados Unidos.

"El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos", aseguró Musk en un mensaje en X.

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Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un leve 0,65 %, hasta 100,75 dólares el barril, mientras los inversores estudian si el levantamiento de determinadas sanciones estadounidenses a Rusia tendrá consecuencias positivas en el suministro del crudo.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,1 %, hasta 4.185 dólares la onza; la plata un 0,64 %, hasta 57,67 dólares; y el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se situó en el 5,106 %.