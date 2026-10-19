Woody Allen visita el Museo del Prado mientras rueda en Madrid: "No he visto nada igual"

"Vivo en Nueva York, donde hay varios museos, pero no hay nada como el Prado, nunca he visto nada igual", subraya el cineasta estadounidense en unas declaraciones ante la obra de Francisco de Goya 'El 3 de mayo en Madrid' ('Los fusilamientos').

En la grabación, Allen valora la colección del museo como "enorme y estupenda". "Es lo más excepcional que se puede encontrar, estos cuadros magníficos no los puedes ver en ningún otro lado", añadió.

En concreto, destacó las obras de pintores españoles como Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo y Goya, que calificó como "todo un banquete".

A sus 90 años, Allen rueda en Madrid su próxima película, que cuenta con un patrocinio de tres millones de euros (unos 3,3 millones de dólares) de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a cambio de la promoción para la región en todo el mundo, ya que en su título, aún por desvelarse, deberá incluir el nombre de la capital de España.

No es la primera vez que el director neoyorquino se deshace en elogios hacia el patrimonio cultural español; ya lo hizo hacia la ciudad de Oviedo, en el norte, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2002.

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"Oviedo es una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada; es como si no perteneciera a este mundo, como si no existiera... Oviedo es como un cuento de hadas", afirmó entonces en su discurso al recoger el premio.

Allen ha rodado en el pasado películas relacionadas con ciudades europeas como 'Midnight in Paris', y en España lo ha hecho con 'Rifkin's Festival', que rinde homenaje a San Sebastián, y 'Vicky Cristina Barcelona', en la capital catalana, por lo que este es su tercer filme rodado en el país.