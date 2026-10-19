Zelenski mantiene reproches a EE.UU. entre rumores de reunión Xi-Putin-Trump sobre Ucrania

"Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule", dijo Zelenski en una entrevista con la agencia Bloomberg en la que denunció por primera vez que EE.UU. estaría retrasando la entrega al Ejército ucraniano de misiles interceptores para sistemas Patriot ya pagados por los países europeos, pese a no existir ningún "problema técnico".

Según reveló Washington también ha rechazado su última propuesta de dejar de bombardear la industria petrolera en Rusia como le exige el presidente estadounidense, Donald Trump, a cambio de que EE.UU. suministrara a Ucrania misiles adicionales para sistemas Patriot.

"Pero sólo quieren que dejemos de atacar el diésel. Y si lo atacamos nos desconectan de algo", declaró Zelenski, que denunció la persistencia de restricciones en la conexión de internet que su Ejército recibe de la empresa estadounidense SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, y nuevas lagunas en la transferencia de la información de inteligencia que permite a Ucrania prepararse ante el lanzamiento de misiles balísticos rusos.

Estas nuevas recriminaciones de Zelenski a Trump se dan en un contexto marcado por los rumores de una posible reunión de los presidentes de China, EE.UU. y Rusia, Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, en las próximas semanas para decidir sin presencia de representantes de Kiev o de sus aliados europeos sobre cómo poner fin a la guerra.

Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, el encuentro es idea del presidente ruso.

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El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, admitió este lunes que "el tema de ese hipotético encuentro se mencionó" durante la última conversación telefónica entre el líder del Kremlin y el presidente de EE.UU. el pasado día 9, tras la cual Trump anunció la relajación de las sanciones a Rusia para permitir la exportación de diésel ruso al mercado internacional.

Sin embargo negó una propuesta concreta o un acuerdo sobre una reunión tripartita en el marco de la cumbre de la APEC que se celebrará en noviembre en Shenzhen, China.

Como era de esperar, Ucrania ha rechazado la posibilidad de que su futuro sea decidido por estos tres líderes.

"Una reunión trilateral entre los líderes de Ucrania, EE.UU. y Rusia podría ayudar a poner fin a la guerra más pronto. Una reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y EE.UU. haría lo contrario: animaría a Putin a continuar esta guerra", dijo el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, que agregó que el presidente ruso sólo debe ser invitado a un encuentro de estas características si antes declara un alto el fuego.

Más allá del cruce de declaraciones políticas, la semana comenzó en Ucrania con un ataque masivo ruso que, según el Ministerio de Defensa ruso, tuvo como objetivo empresas de la industria militar, almacenes de misiles de crucero y de drones y centros de datos.

Zelenski reveló que las fuerzas rusas emplearon en el ataque dieciséis misiles de crucero. Según la Fuerza Aérea ucraniano, ninguno de ellos pudo ser derribado por sus defensas.

Según el mandatario, Ucrania recibe de EE.UU. doce misiles antibalísticos al mes, una cantidad insuficiente para hacer frente a un solo ataque ruso como el de este lunes.

Zelenski denunció sin responsabilizar directamente a EE.UU. que, como ya ocurrió en dos ocasiones la semana pasada, Ucrania volvió a quedarse a ciegas ante la llegada de misiles balísticos, al no recibir con antelación información de inteligencia sobre el lanzamiento de los misiles en territorio ruso.

El presidente ucraniano señaló que en el ataque de este lunes fueron alcanzadas hasta 28 subestaciones eléctricas e infraestructuras energéticas críticas de distintos tipos.

Zelenski confirmó además que la conexión a internet que SpaceX ofrece al Ejército ucraniano a través de sus satélites Starlink empieza a caer cuando los drones que la utilizan se mueven a entre 130 y 161 kilómetros por hora.

"Esto ralentiza nuestra logística en el frente y limita el uso de distintos tipos de drones, en particular de los de alcance medio y de los interceptores de Shaheds con motor a reacción", explicó.