Acudir al FMI es la "justificación" para destruir derechos, alerta la oposición colombiana

El senador izquierdista valoró así la decisión del Ejecutivo del ultraderechista Abelardo de la Espriella de iniciar conversaciones con el organismo multilateral tras denunciar que el Gobierno previo, del Pacto Histórico al que pertenece Cepeda, dejó las cuentas públicas en su "situación más crítica".

"Toda la contrarreforma social va a venir avalada o sugerida o condicionada por el FMI. El paso está dado y es buscar la gran justificación para acabar y destruir los derechos. Pero, sobre todo, (destruir) la economía misma, porque el modelo que está pregonando De la Espriella es un modelo que es esencialmente adverso al crecimiento", argumentó Cepeda.

El Gobierno colombiano está actualmente en conversaciones con el FMI para establecer la cuantía de la ayuda y su formato, que podría incluir como contraprestación una serie de ajustes fiscales y reformas estructurales.

El también excandidato presidencial por el Pacto Histórico en las pasadas elecciones defendió la actuación en el ámbito económico del Gobierno previo, bajo la presidencia de Gustavo Petro (2022-2026), destacando el crecimiento de "la economía agropecuaria".

"Los índices que dejó nuestro Gobierno allí están. En todo los terrenos había crecimiento, la inflación estaba controlada, el desempleo había bajado a índices históricos, los precios de los alimentos estaban controlados", afirmó.

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Efectivamente, la inflación cayó de forma significativa durante el Gobierno de Petro, especialmente en el rubro de los alimentos, y la tasa de desempleo descendió hasta mínimos históricos, aunque con una elevada informalidad.

El crecimiento global de la economía, por su parte, se ralentizó de forma notable durante ese período, debido a la contracción de la industria manufacturera y la construcción, y la caída de la Inversión Extranjera Directa.

Preguntado sobre el déficit y la deuda externa, los indicadores más señalados por el Gobierno actual para justificar su apelación al FMI, el líder opositor alegó que el endeudamiento fue heredado de la etapa de Iván Duque como presidente (2018-2022): "Nos dejó una deuda de al menos 120 billones de pesos (unos 37.800 millones de dólares), que pagamos".

"Por supuesto, se puede decir que hubo errores en la economía, en el manejo económico del gobierno. Tal vez podríamos discutir. Pero lo real es que las cifras económicas que dejó el Gobierno al 7 de agosto de este año (fecha de la toma de posesión de De la Espriella) eran supremamente alentadoras", zanjó.

Cepeda denunció que en los primeros dos meses de De la Espriella han aumentado los precios de los alimentos y el desempleo, algo que no cree que se pueda achacar al terremoto de agosto o a la sequía, sino a la "concepción económica" del Gobierno.

A su juicio, el nuevo presidente colombiano "va a acabar con la industria", en favor del "extractivismo minero" y la "agroindustria" de monocultivos masivos para la exportación, apuestas que van a contribuir a la "destrucción" del medioambiente y el turismo.

En este punto, Cepeda denunció la "cooptación" por parte del Gobierno de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la abrupta salida de su presidente, Bruce Mac Master. "El Gobierno asaltó al gremio de los industriales y ha impuesto una dirección" nueva, resumió.