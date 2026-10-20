Al menos 63 muertos en ataque hutí contra un campo de entrenamiento de reclutas en Yemen

Las fuentes, pertenecientes a la oficina del Ministerio de Salud de Shabwa pero que pidieron el anonimato, indicaron que han recuperado restos humanos que aún no se han identificado, por lo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar.

Asimismo, más de 200 personas resultaron heridas, algunas de ellas se encuentran en estado crítico, afirmaron las fuentes.

La magnitud de las bajas ha desbordado la capacidad de los hospitales de Shabwa, obligando a las autoridades médicas a trasladar a decenas de reclutas heridos, a hospitales de provincias vecinas, como Hadramut, Abyan y Aden, señalaron los informantes.

El ataque reivindicado por los hutíes tuvo lugar en el campamento de Al Alam, en la estratégica provincia de Shabwa, rica en petróleo, cuando tres misiles impactaron en el campamento mientras los soldados estaban recibiendo formación en materia de seguridad en las instalaciones, según las autoridades locales.

Uno de los tres misiles alcanzó un batallón de 700 nuevos reclutas recientemente incorporados a las fuerzas alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, mientras que los otros dos misiles cayeron cerca del lugar, según las fuentes oficiales.

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Por su parte, el portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sarea, aseveró que atacaron "tropas enemigas saudíes en el campamento de Al Alam, dirigido por oficiales saudíes en las regiones orientales", una acción que causó "decenas de bajas entre las filas enemigas saudíes, incluyendo oficiales".

Y advirtió "a quienes han sido engañados que no respondan a los llamamientos del enemigo saudí para enviarlos a la muerte con dinero ilícito".

El ataque en Shabwa se produjo en medio de la contraofensiva lanzada por el Gobierno reconocido para recuperar los territorios controlados por los rebeldes hutíes desde que se alzaron en armas en 2014 y controlaron amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen, incluida la capital, Saná.

La actual escalada comenzó en verano cuando el Ejército yemení se atribuyó un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, lo que provocó una respuesta de los hutíes y una ofensiva por ambas partes sobre el terreno en el Yemen, reanudando así un conflicto que data de hace más de una década pero que estaba congelado por una tregua desde 2022.