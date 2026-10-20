Al menos 7 muertos en Gaza esta jornada tras otra nueva tanda de ataques israelíes

Varios ataques en localidades del norte y centro de Gaza por la tarde dejaron cuatro fallecidos, que se suman a la muerte anteriormente confirmada de un adolescente de 15 años y un matrimonio en dos ofensivas en el norte y sur del enclave palestino por la mañana.

El complejo médico Al Awda informó haber recibido el cuerpo de un fallecido tras un bombardeo israelí contra un motocarro cerca de la almazara Abu Awda, al norte del campo de refugiados de Nuseirat (centro de la Franja de Gaza).

Asimismo, el Hospital Shifa informó que su morgue registró el cadáver de una persona alcanzada por un proyectil en el barrio de Zaytoun, al sureste de la ciudad de Gaza (norte de la Franja). La víctima fue identificada como el propietario de una tienda de dulces en dicha urbe.

Por otra parte, otro ataque israelí contra el centro de la Franja dejó a un varón de 27 años fallecido y una persona herida, detalló el Hospital de los Mártires de Al Aqsa (Deir al Balah, centro de Gaza).

"El fallecimiento se produjo a raíz de un ataque llevado a cabo por una aeronave de reconocimiento en la zona oeste de Al Zawaida, cerca del cementerio de Al Sawarha", completó el centro médico en su comunicado.

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Los servicios de ambulancias y emergencias gazatíes igualmente trasladaron a una persona fallecida y a otra herida tras un ataque perpetrado por un dron en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos ataques.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no incluye a estas víctimas mortales, las tropas israelíes han matado a 74.480 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.522 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace un año.