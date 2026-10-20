Alberta vota en referéndum a favor de seguir en Canadá, según las primeras proyecciones

Los primeros resultados muestran que más del 76 % de los votantes están a favor de seguir formando parte de Canadá, mientras que el 23 % desearía una votación vinculante sobre la posibilidad de abandonar el país, apunta el canal.

"El 19 de octubre, los habitantes de Alberta tomaron una decisión clara. Eligieron la unidad", indicó el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un comunicado difundido por sus redes sociales.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, que defendía que la provincia permanezca en Canadá, se mostró igualmente satisfecha.

"Me complace mucho ver que los resultados preliminares (...) muestran un amplio apoyo a seguir formando parte de Canadá", dijo en su cuenta de X.

Los centros de votación abrieron el lunes para un histórico referéndum que incluía una pregunta sobre si Alberta debe iniciar el proceso legal para celebrar una futura consulta vinculante sobre su separación.

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La jornada transcurrió con normalidad en buena parte de la provincia, pero a última hora se anunció que la publicación de los resultados se iba a retrasar después de que 106 centros de votación abrieran con retraso y de que algunos tuvieran que permanecer abiertos hasta dos horas más de lo previsto.

Alberta es clave para la economía canadiense: en 2025 produjo cerca del 84 % del petróleo del país, uno de sus principales productos de exportación, lo que convierte una eventual separación en una cuestión de profundas consecuencias económicas para Canadá.

El movimiento separatista está alimentado, entre otros factores, por la percepción de que Ottawa limita el desarrollo de su industria petrolera mediante regulaciones ambientales, y que la provincia contribuye de forma desproporcionada a las finanzas federales sin recibir una influencia política equivalente.