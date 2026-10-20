Amnistía Internacional acusa a Israel de impulsar la violencia colona en Cisjordania

La ONG denuncia que la cosecha de la aceituna, de la que viven miles de familias palestinas, se ha convertido en "una temporada de horror" entre los ataques de colonos, que queman olivos y roban las cosechas, y las restricciones del Ejército israelí para acceder a los campos.

El último fin de semana fue un ejemplo: el viernes, decenas de colonos encapuchados atacaron a pedradas a agricultores cerca de Abu Falah, al noreste de Ramala (centro de Cisjordania), y dieron una paliza a la fotógrafa Heidi Levine, que cubría la cosecha para The Washington Post y acabó en el hospital.

La Policía israelí detuvo a diez sospechosos por esa agresión, que se repitió al día siguiente en la cercana Taybeh, donde otro grupo de colonos atacó a una delegación de diplomáticos belgas, franceses y polacos.

La directora de Amnistía para Oriente Medio, Heba Morayef, considera una "distorsión flagrante de la realidad" que los dirigentes israelíes, en plena campaña para las elecciones del 27 de octubre, achaquen estos ataques a "un puñado de alborotadores", como hizo ayer el ministro de Defensa, Israel Katz.

Según Amnistía, Israel lleva desde 2022 armando a los colonos y amparando sus ataques dentro de "una campaña de limpieza étnica" para expulsar a las comunidades beduinas y de pastores del Área C, la parte de Cisjordania bajo pleno control israelí.

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La organización pide a los Estados que dejen de comerciar con los asentamientos, sancionen a los responsables israelíes y frenen la venta de armas a Israel, porque, afirman, "esconderse tras una retórica vacía no solo es cobarde, sino que permite nuevos abusos".