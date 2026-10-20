Bruselas ayudará a modernizar la flota y buscará alternativas al desembarque de capturas

Son dos de las prioridades de trabajo que se ha fijado Bruselas en la "Visión 2040 para la pesca y acuicultura", una hoja de ruta presentada este martes.

El documento reconoce que la pesca y la acuicultura, que emplean directamente a más de 200.000 personas en la UE, desempeñan un "papel clave" en la transición hacia un sistema alimentario sostenible y competitivo. Para avanzar en ese objetivo, apunta a una "estrategia integral" con medidas a corto, medio y largo plazo.

De ese plan hablaron en rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, y el comisario de Pesca, Costas Kadis.

Para avanzar en los retos pendientes, la "visión 2040" establece cinco prioridades, empezando por la reducción de las capturas no deseadas.

La normativa europea prohíbe estrictamente los descartes en el mar, lo que significa que los barcos están obligados a llevar a puerto todas las capturas de especies comerciales reguladas por cuotas o tallas mínimas, independientemente de su tamaño, valor o de si fueron pescadas por accidente.

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Bruselas admite que esa obligación "no ha dado los resultados esperados, especialmente en lo que respecta a su aplicación práctica", y avanza que, tras un diálogo con el sector que tendrá lugar más adelante este año, "la Comisión explorará soluciones concretas, como el uso de nuevas tecnologías y una documentación de las capturas más exhaustiva".

En segundo lugar, la Comisión quiere trabajar en la modernización y descarbonización de la flota para ayudar a los buques a reducir sus emisiones y a mejorar las condiciones de trabajo a bordo.

Para ello, se propone actualizar unas directrices de 2014 sobre el equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca, abordando entre otros aspectos la capacidad de extracción y la mejora de las condiciones sociales.

En tercer lugar, plantea reforzar el apoyo a la pesca a pequeña escala y, en cuarto, garantizar una competencia leal, a partir de condiciones de competencia equitativas.

Bruselas propone, en quinto lugar, dar mayor seguridad a los inversores y a los operadores de acuicultura, ayudando al mismo tiempo a los Estados miembros a aprovechar todo el potencial de la acuicultura.

El comisario europeo de Pesca dijo en rueda de prensa que aunque la "visión 2040" no apunta a la revisión de la Política Pesquera Común, tampoco la excluye. Trata de abordar las debilidades con unas medidas que Bruselas debatirá con los interesados para ver si "son suficientes" y luego "se decidirán los próximos pasos".

Para la transición energética del sector, el documento apunta a dos fases: la primera de ellas hasta 2030, para mejorar la eficiencia energética y de recursos, desarrollar nuevas tecnologías y capacidades, y utilizar los combustibles limpios disponibles. A partir de 2030, los esfuerzos se centrarán en escalar tecnologías de bajas y cero emisiones, con el apoyo de financiación, infraestructuras y la modernización de la flota.

Por otra parte, la visión incluye medidas para apoyar la viabilidad económica y la resiliencia de la pesca y la acuicultura de la UE. En el caso de la última, Bruselas prepara una ley para dotarse de un marco que ofrezca mayor seguridad a las empresas y fomente la inversión.

También se busca impulsar la demanda de esos alimentos producidos en la UE mediante el apoyo a la diversificación y ayudando a los consumidores a tomar decisiones informadas. Como parte de este esfuerzo, la Comisión promoverá la trazabilidad digital para todos los productos en toda la cadena de suministro para 2029.

Por último, la "visión 2040" incluye una estrategia exterior, para promover nuevos acuerdos marítimos sostenibles.

Además, Bruselas se compromete a asegurar la igualdad de condiciones en el mercado y proteger la cadena de valor pesquera europea de prácticas comerciales abusivas de flotas de terceros países.