Canciller de Colombia aborda con su par de Ucrania situación de connacionales en la guerra

La conversación telefónica tuvo lugar el pasado 9 de octubre, pero su contenido se conoció hoy, cuando la Cancillería colombiana informó que Bula expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano y reiteró el rechazo de Colombia al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, en defensa de los principios fundamentales del derecho internacional.

"Colombia agradece la disposición del Gobierno de Ucrania para abordar conjuntamente la situación de los ciudadanos colombianos vinculados al conflicto", señaló la Cancillería.

Hasta septiembre de 2026, Colombia había registrado 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con connacionales en Ucrania y otras 890 vinculadas a ciudadanos en Rusia.

Los casos incluyen fallecidos, desaparecidos en combate, personas reportadas como desaparecidas por sus familiares y ciudadanos detenidos, según datos oficiales.

En septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de que había solicitado formalmente a Moscú y Kiev que cesaran la vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas y facilitaran el retorno de quienes ya participaban en las hostilidades.

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La problemática también ha motivado medidas legislativas, como la aprobada en marzo pasado cuando Colombia suscribió la adhesión a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989.

Durante la conversación, ambos ministros destacaron el potencial para fortalecer las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos de defensa y comercio, aunque el comunicado colombiano no detalló acuerdos específicos ni iniciativas concretas derivadas del diálogo.

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó a gran escala con la invasión rusa del 24 de febrero de 2022 y ha tenido repercusiones internacionales, entre ellas la participación de ciudadanos extranjeros en las fuerzas combatientes y los esfuerzos diplomáticos para atender a quienes resultan afectados por las hostilidades.