Carney celebra el rechazo a la secesión de Alberta y abre la puerta a negociar cambios

"Es un gran día para Canadá", afirmó Carney ante los periodistas después de que alrededor de tres cuartas partes de los votantes de Alberta rechazaran el lunes iniciar el procedimiento constitucional que podría haber conducido a un referéndum vinculante sobre la independencia.

"Los habitantes de Alberta han elegido la unidad. Han elegido construir juntos. Han elegido seguir cuidándose unos a otros", añadió.

Carney, que habló este martes con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, cuyo Gobierno había convocado el referéndum, reconoció además que el Gobierno federal debe prestar atención al respaldo obtenido por varias de las otras nueve preguntas sometidas a consulta, entre ellas las relacionadas con inmigración y las competencias provinciales.

El primer ministro canadiense aseguró que su Gobierno ya ha reducido de forma significativa la llegada de solicitantes de asilo, trabajadores extranjeros temporales y estudiantes internacionales y señaló que el siguiente paso debe ser acordar con las provincias un sistema migratorio "más sostenible".

Sobre el aproximadamente 24 % de los votantes que apoyó iniciar el proceso hacia la independencia, Carney admitió que existe "un núcleo duro" separatista, pero destacó que "el resultado es absolutamente claro".

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"Es una gran mayoría por Canadá y es el momento de trabajar juntos por todos los habitantes de Alberta y todos los canadienses", afirmó.

Carney también abordó la posibilidad de reformar la Constitución, una cuestión planteada en varias de las preguntas del referéndum.

El primer ministro insistió en que su prioridad es alcanzar acuerdos pragmáticos entre Ottawa, las provincias, los territorios y los pueblos indígenas sin esperar a una reforma constitucional, que calificó como un proceso "difícil" y "largo", pero sin descartar esa vía.

"Si fuera necesario realizar cambios constitucionales, sí, podemos hacerlo", declaró Carney, aunque añadió que cuestiones como la inmigración pueden abordarse, en su opinión, sin modificar la Constitución.

Los resultados iniciales del referéndum, todavía provisionales, indican que un 76 % de los votantes rechazaron iniciar el proceso para convocar un referéndum vinculante sobre la independencia de la provincia.

Elections Alberta tiene previsto publicar los resultados oficiales el 29 de octubre.