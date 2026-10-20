China evita pronunciarse acerca de posible reunión entre Xi, Trump y Putin sobre Ucrania

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning respondió brevemente a la cuestión en una rueda de prensa rutinaria, en la que declaró que por el momento no contaba con información que ofrecer sobre el eventual encuentro.

Trump expresó este lunes su disposición a reunirse con sus pares de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en medio de los rumores sobre una posible cumbre sin el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra", respondió Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca.

Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, la propuesta partió del presidente ruso y, aunque el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, admitió que la cuestión se abordó durante la conversación telefónica que Putin mantuvo con Trump el pasado 9 de octubre, negó que exista un acuerdo para celebrar el encuentro durante la cumbre de la APEC del próximo noviembre en Shenzhen (China).

Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta y acusó a Washington de buscar la capitulación de Ucrania al limitar supuestamente el intercambio de información de inteligencia y retrasar el suministro de misiles antibalísticos.