China insta a Asia-Pacífico a reforzar la cooperación económica ante los retos globales

El encuentro congrega este martes y miércoles a 500 participantes, entre responsables económicos de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), representantes de organismos internacionales y dirigentes empresariales y se produce a menos de un mes de la cumbre de líderes que China organizará en la ciudad suroriental de Shenzhen.

Lan señaló que la necesidad de una mejor cooperación se hace más evidente por la situación internacional actual, que incluye múltiples desafíos entrelazados para el crecimiento global, recogió el medio hongkonés South China Morning Post.

Para afianzar la estabilidad y crecimiento de la región, el ministro chino expuso algunas prioridades como consolidar las políticas macroeconómicas internas e intensificar la comunicación para prevenir los efectos colaterales negativos de los cambios de política en un contexto de elevada incertidumbre global.

También apuntó a acelerar la transformación económica en sectores como la inteligencia artificial (IA) con el fin de generar nuevos motores de crecimiento y llamó a fomentar un entorno económico regional abierto y mantener estables y fluidas las cadenas industriales.

Lan declaró que los delegados trabajarán durante los dos días de reunión para generar consensos y lograr resultados concretos durante este año, en el que China ejerce por tercera vez como economía anfitriona con una agenda que gira en torno a tres prioridades: "apertura, innovación y cooperación".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los participantes figuran el secretario parlamentario canadiense, Ryan Turnbull; la ministra taiwanesa de Finanzas, Chuang Tsui-yun; o el director de Asuntos de Economía Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, Franklin Paul Thompson Loyola.

La sesión de este martes contó con dos seminarios por la mañana, una sesión a puerta cerrada y un debate con representantes empresariales para abordar la movilización de capital privado destinado a infraestructuras digitales.

Está previsto que el miércoles se publique una declaración conjunta de los ministros, así como documentos sobre políticas fiscales orientadas al bienestar de la población y financiación de infraestructuras digitales.

La reunión de Finanzas precede a la cumbre de líderes del 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, donde está previsto un encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

El Kremlin confirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá con Xi durante la cumbre y planteó la posibilidad de una reunión trilateral entre los tres mandatarios, un extremo todavía no confirmado, pero que Trump aseguró este lunes "estar dispuesto" a realizar.