Coalición dice haber interceptado armas de contrabando para los hutíes en barcos civiles

El portavoz de la 'Coalición para Apoyar la Legitimidad en Yemen', el saudí Turki al Maliki, difundió en su cuenta en X un vídeo con imágenes de ataques desde el aire contra embarcaciones tradicionales que se usan normalmente por los habitantes de los países del sur del mar Rojo para el transporte de mercancías.

En la grabación, difundida en la noche del lunes a martes, se puede ver también imágenes de camionetas y algunos individuos, aparentemente civiles, mientras transportan lo que parece ser cajas desde una embarcación a las furgonetas antes de ser también atacadas desde el aire.

Al Maliki publicó, asimismo, un comunicado en el que advirtió "sobre la explotación por parte de la milicia terrorista hutí de embarcaciones marinas tradicionales (...) en operaciones de contrabando de armas, misiles y equipo militar a través del mar".

"Esto representa una amenaza para la seguridad de Yemen, así como para la seguridad regional e internacional, y pone en peligro la vida y la seguridad de los civiles", aseveró.

Instó a "los propietarios de embarcaciones marinas a no colaborar con la milicia terrorista hutí en operaciones de contrabando de armas, misiles y equipo militar a través del mar hacia las costas yemeníes, a fin de preservar sus vidas, su seguridad y sus propiedades".

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Estas embarcaciones son barcos de madera tradicionales de tamaño mediano a grande utilizados desde hace siglos en las regiones del mar Rojo, el golfo de Adén y el Océano Índico occidental, particularmente en Yemen, Omán y Somalia, para la pesca o el transporte.

Históricamente se propulsaban con velas triangulares, aunque en la actualidad la mayoría están motorizadas.

Arabia Saudí interviene en el conflicto yemení en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y en contra de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, desde que éstos se alzaran en armas en 2014 y controlaran la capital, Saná, y amplias áreas del norte, centro y el oeste del Yemen.

Los bombardeos saudíes en Yemen, respondidos con ataques hutíes con misiles y drones contra instalaciones en Arabia Saudí, se han intensificado en las últimas semanas en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido para recuperar las áreas controladas por los hutíes.