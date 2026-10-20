Cócteles molotov contra la sede del Gobierno albanés en octavo día de protestas juveniles

La Policía ha respondido con cañones de agua, gas lacrimógeno y pelotas de goma a los intentos de los manifestantes, muchos de ellos jóvenes estudiantes de bachillerato y universitarios, de acercarse a la sede del primer ministro, el socialista Edi Rama, en el centro de Tirana, la capital, según muestran las emisoras de televisión.

Ya antes, el edificio del Ministerio de Educación había sido, un día más, escenario de enfrentamientos entre estudiantes y agentes antidisturbios.

La Unión de Profesores de Universidades de Albania (Spush) organizó esta mañana una marcha en apoyo de los estudiantes y ha acusado al Ejecutivo de haber ignorado durante meses las protestas de los alumnos, dentro de un movimiento ciudadano contra la corrupción y la carestía de la vida.

"Si no das respuestas a las protestas pacíficas, tienes que esperar que haya revueltas", declaró el líder de Spush, Sandër Kovaçi.

Además, anunció que los profesores inician mañana una huelga indefinida en todas las universidades públicas de Albania y una marcha diaria hacia la oficina de Rama.

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La Policía ha informado hoy de que 271 personas han sido arrestadas en los últimos siete días. De los 33 arrestados ayer en Tirana, seis eran menores de edad.

Más de 330 personas, la mayoría agentes de Policía, han resultado heridos en las protestas, según el Ministerio de Sanidad.

Los estudiantes comenzaron esta oleada de protestas el pasado martes para reclamar la dimisión de Rama, que gobierna desde 2013.

Las protestas se encuadran en la Revolución de los Flamencos, un movimiento hasta ahora pacífico que arrancó el pasado mayo al saberse que el Gobierno planeaba vender tierras en un parque natural para un proyecto turístico de empresarios extranjeros vinculados a Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.