Comienza la reunión entre Zelenski y Witkoff en Oslo

Zelenski se encontró con Witkoff en la sede del Gobierno en el centro de la capital noruega, donde se dieron un abrazo y donde les esperaban el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, quienes participan en la reunión.

Posteriormente, se espera que Witkoff se desplace a Rusia para entrevistarse con el presidente de ese país, Vladímir Putin, y presentarle algunas de las ideas que serán consultadas este martes para poner fin al conflicto en Ucrania.

"Estamos manteniendo todos los contactos que puedan contribuir a traer la paz", afirmó Zelenski en un mensaje publicado en la red social X poco después de su aterrizaje en el aeropuerto de Gardermoen.

Según la agencia noruega NTB, participarán por videoconferencia en las reuniones el otro enviado especial de la Casa Blanca, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, así como "otros aliados europeos de Ucrania", sin especificar.

El presidente ucraniano, que está previsto que comparezca con Støre y Stubb ante los medios a las 19:15 hora local (17:15 GMT) para hablar sobre los resultados del encuentro, también fue recibido en audiencia por el rey Haakon VIII de Noruega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Mantenemos un diálogo con los ucranianos, con los estadounidenses; tenemos contacto con nuestros socios y aliados europeos, pero diría que todo esto ha surgido hace unos pocos días", declaró Støre por la mañana.

En relación al reciente incremento de tensiones entre Washington y Kiev, apuntó que en, su opinión, hay que tomar "en serio" lo que ha dicho el presidente Trump, pero también tener en cuenta que en EE.UU. está inmerso en una campaña electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato.

"Siento que los negociadores estadounidenses están buscando una solución que pueda ofrecer seguridad a Ucrania", afirmó el primer ministro noruego, que al mismo tiempo enfatizó que en estos momentos hay "cierta distancia" entre las partes.

En los últimos días, Trump ha acusado a Zelenski de boicotear la paz y ha demandado que abandone el poder, mientras que el presidente ucraniano ha afirmado que Washington quiere obligar a Kiev a ceder y que para ello está imponiendo limitaciones en el uso de la tecnología Starlink y retrasando entregas de armamento.