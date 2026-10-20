Costa Rica decomisa 1,5 toneladas de cocaína lanzadas al mar durante una persecución

Según el reporte de las autoridades, la Policía, junto con el Servicio Nacional de Guardacostas y con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de ese país, identificó la lancha sospechosa durante los patrullajes que realizan en puntos estratégicos.

“Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de la embarcación intentaron darse a la fuga, lo que dio paso a una persecución en alta mar. Durante la acción, lanzaron la carga ilícita al agua en un intento por evadir a las autoridades”, señala el comunicado de prensa.

El operativo se inició la tarde del lunes y culminó la madrugada del martes, a unos 37 kilómetros (20 millas náuticas) de Matapalo, en la provincia de Puntarenas (Pacífico Sur).

Según las autoridades de seguridad, Costa Rica se ha convertido en un centro logístico donde grupos del narcotráfico reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores.

En los últimos años, el país ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada Escudo de las Américas, que pretende derrotar a los carteles de la droga.

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Hasta agosto de este año, Costa Rica había decomisado 40,6 toneladas de cocaína, un aumento del 49,5 % con respecto al mismo período del año anterior, según estadísticas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.