Demoras en entrega de misiles Patriot abre nuevo frente en la tensión entre EEUU y Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, admitió este martes durante una visita a la India que podría haber retrasos en los envíos de estos proyectiles, vitales en la defensa contra ataques rusos.

"Podría ser el caso, porque estas cosas siempre se revisan en función de si se necesitan en otro lugar o de si incluso deben permanecer en Europa", dijo Rubio sobre estas operaciones, que quedarían pendientes de la autorización del Pentágono, aunque insistió en que no buscan perjudicar deliberadamente a los ucranianos.

El retraso afecta a lotes de misiles interceptores para sistemas Patriot de fabricación estadounidense, adquiridos por aliados europeos para Ucrania, cuya transferencia aún no ha sido aprobada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, según fuentes citadas por The Washington Post.

En una reunión virtual este lunes con congresistas estadounidenses, reportada por el Kyiv Post, Zelenski señaló que varios socios estaban preparados para transferir el armamento y que sólo esperaban la autorización del Pentágono.

"Los misiles están listos y ya podrían estar en Ucrania pero, lamentablemente, todavía no hay aprobación", dijo.

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Washington mantiene el control sobre los envíos de los misiles Patriot, sujetos a un acuerdo que exige el visto bueno del Gobierno estadounidense para cualquier transferencia a terceros países.

Los Patriot son sistemas de defensa antiaérea y antimisiles y se incluyen entre las pocas armas de las que dispone Ucrania para defenderse de misiles balísticos y drones rusos, en un momento en el que Moscú ha arreciado sus ataques.

Estos interceptores son esenciales para proteger ciudades e infraestructuras energéticas. La semana pasada, una fuente con conocimiento de la situación afirmó a CNN que Ucrania había agotado sus reservas de estos misiles.

La guerra que EE.UU. libra en Irán hace más de siete meses ha disminuido las cantidades de este armamento. En abril pasado, ya Zelenski había expresado repetidamente su temor a que una prolongación del conflicto o su ampliación prive a Ucrania de los Patriot recibidos desde EE.UU. y pagados por sus aliados.

Tras una reunión privada con su homólogo ucraniano en julio pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que otorgaría a Kiev la licencia necesaria para fabricar sistemas de misiles estadounidenses Patriot por su cuenta.

Zelenski luego confirmó en septiembre durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Trump autorizó la entrega de licencias para la producción de los Patriots en territorio ucraniano, aunque de momento no han transcendido más detalles.

Apenas dos meses después, la relación entre ambos Gobiernos se ha deteriorado, en medio de acusaciones de Trump de que los ataques ucranianos a instalaciones energéticas rusas son responsables del encarecimiento actual de los precios del diésel, la firma de un acuerdo de compra de ese combustible a Rusia y el alivio de sanciones a Moscú.

Las denuncias de Zelenski sobre las demoras en las entregas de los interceptores Patriot llegan después de que señalara también interrupciones en el flujo de inteligencia estadounidense y restricciones en la conexión a Starshield (el sistema militar satelital de Starlink), el sistema de Elon Musk utilizado por su Ejército.

El ucraniano ha atribuido todo esto a una supuesta intención de la Administración Trump de forzar a Ucrania a capitular ante Rusia, algo que Washington niega.