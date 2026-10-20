Detenido un hombre por el incendio del Ayuntamiento de Limoges durante las protestas

La detención, que se produjo en Val d'Issoire, entre Limoges y Poitiers, contó con la asistencia de la unidad regional del RAID, el cuerpo de intervención de élite de la Policía francesa con sede en Burdeos (suroeste), según el Ministerio Público.

El incendio provocó grandes daños en el edificio histórico, incluido el derrumbe de su campanario el sábado, después de que un grupo de manifestantes le prendieran fuego durante las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y otras reivindicaciones, como mejoras en la educación y la sanidad.

La Fiscalía Antiterrorista francesa estudia asumir la investigación para determinar si existen indicios de que grupos de extrema izquierda organizaron deliberadamente el ataque, según avanzó el lunes el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, a la cadena TF1.

Darmanin afirmó que las autoridades se toman el ataque "muy en serio" y lo describió como un episodio de violencia de especial carga simbólica, al comparar la conmoción provocada por el incendio con la que suscitó el fuego en la catedral de Notre Dame de París en abril de 2019.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, tiene previsto visitar Limoges el viernes. En una carta enviada el domingo al alcalde, prometió que el Ayuntamiento sería reconstruido con ayuda estatal y afirmó que el edificio representa a una nación que no se deja abatir ni intimidar.