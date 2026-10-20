Diputados rusos estudiarán endurecer el castigo por desórdenes y justificación terrorismo

"Junto con mis colegas, presentamos un proyecto de ley ante la Duma Estatal cuyo objetivo es fortalecer la seguridad del Estado y proteger a nuestros ciudadanos", escribió en Telegram Vasili Piskariov, jefe del Comité para la seguridad y la lucha contra la corrupción.

Actualmente, el llamamiento a disturbios masivos se castiga con pena de prisión de hasta dos años.

Los promotores del proyecto de ley proponen aumentar esta pena a cuatro años, y a seis años si los actos se cometieron a través de internet o los medios de comunicación.

También se castigarán con hasta seis años los llamamientos públicos a cometer actos terroristas o la justificación del terrorismo.

Además, Piskariov y otros seis diputados proponen aumentar la multa máxima de 200.000 a 500.000 rublos en caso de actos de violencia contra los representantes del poder.

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"La aprobación de esta ley permitirá imponer castigos más severos a quienes inciten a la violencia masiva y, además, privará de la posibilidad de usar redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros recursos digitales durante un período mucho más prolongado a quienes justifiquen públicamente el terrorismo y promuevan esta ideología misantrópica en línea", aseguró Piskariov.

El parlamentario aseguró que el proyecto de ley cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo y del gobierno.

A principios del mes, el Gobierno presentó ante la Duma un proyecto de ley para aumentar las multas por diversas infracciones administrativas, con lo que espera generar 5.200 millones de rublos (cerca de 62 millones de dólares) anuales para el presupuesto.

El documento incrementa las multas contempladas en una treintena de artículos del Código de Infracciones Administrativas.

El aumento varía dependiendo del caso: para algunas infracciones, las multas se duplicarán, mientras que para otras, se multiplicarán por diez.

El mayor aumento propuesto por el Gobierno afecta a las personas físicas que produzcan y distribuyan "materiales extremistas".

De ser aprobado por la Duma, la multa máxima aumentará más de 33 veces, pasando de los 1.000-3.000 rublos actuales (es decir, 12 o 36 dólares) a entre 50.000 y 100.000 rublos (600 o 1.200 dólares).

Según los autores del documento, las sanciones actuales no contribuyen a "educar" a los infractores y no se ajustan a la gravedad de los fallos cometidos.