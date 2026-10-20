El Ejército colombiano investiga la muerte de dos soldados tras una pelea en un batallón

El Ejército colombiano investiga la muerte de dos soldados tras una pelea en un batallón

Bogotá, 20 oct (EFE).- El Ejército colombiano investiga la muerte de dos soldados tras una discusión que sostuvieron la madrugada de este martes en un batallón del municipio de Sogamoso, en el departamento de Boyacá (centro), que también dejó un militar y un perro heridos.