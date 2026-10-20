El Ejército colombiano investiga la muerte de dos soldados tras una pelea en un batallón

De acuerdo con la información preliminar del Ejército, uno de los soldados "accionó su arma de dotación contra un suboficial" y ocasionó su muerte. Luego del enfrentamiento, el militar se quitó la vida.
"Las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes", detalló el Ejército en un comunicado.
Después del incidente, la institución castrense activó los protocolos institucionales, que incluye la recolección de información para esclarecer los hechos.
Asimismo, dispuso de un equipo "interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado y suboficial fallecidos, así como la atención médica de los afectados".
"El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso y expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los militares fallecidos en este difícil momento", añadió la institución.