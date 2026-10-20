El Gobierno militar de Birmania publica nuevas fotografías de Aung San Suu Kyi

En las dos fotografías, publicadas el lunes en la cuenta de Facebook de la portavoz de la oficina presidencial y sin que se haya podido verificar su autenticidad, Suu Kyi aparece conversando con funcionarios del ministerio de Interior, quienes se encuentran de espaldas.

Según la representante del Gobierno militar, los funcionarios le entregaron en una reunión la víspera dos libros (The Land Gardeners y Soil to Table and Soil the World at Our Feet), una carta sellada y un cable diplomático enviado por el rey Carlos III del Reino Unido, sin precisar más detalles ni contenido de las misivas.

No se trata de la primera vez que el régimen castrense publica imágenes de Suu Kyi, en medio de una ofensiva diplomática para recuperar legitimidad internacional tras unas elecciones sin oposición real que nombraron al general golpista Min Aung Hlaing presidente este año.

En agosto publicaron cuatro fotografías de Suu Kyi durante un encuentro en persona con el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Arnaud de Baecque -que sí confirmó el CICR-, cuando aumentaban las preocupaciones por el estado de salud de la octogenaria.

Suu Kyi permanece detenida desde las primeras horas del golpe de Estado perpetrado por el Ejército el 1 de febrero de 2021, que puso fin a una década de transición hacia la democracia, liderada parcialmente por la Nobel birmana.

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Tribunales controlados por el régimen militar la condenaron a un total de 33 años de cárcel por delitos como corrupción y fraude electoral, pena rebajada después hasta los 18 años actuales.

En abril, el Gobierno militar anunció el traslado de Suu Kui a arresto domiciliario a una ubicación desconocida para seguir cumpliendo el castigo y publicaron la primera fotografía de la depuesta líder en casi tres años.

Min Aung Haing, señalado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, ha intensificado este año sus viajes al extranjero en búsqueda de apoyos y reconocimiento internacional, mientras persiste el conflicto armado en ese país por el control de territorios.