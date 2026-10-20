El Gobierno portugués respalda a la policía tras desalojar las acampadas por la vivienda

En un comunicado difundido tras la intervención de esta madrugada, el ministerio elogió el "profesionalismo" de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y reafirmó su confianza en sus agentes.

El departamento de Neves sostuvo que las fuerzas de seguridad priorizaron el diálogo y la persuasión para evitar recurrir a la fuerza, y que actuaron después de sucesivos contactos con los manifestantes y de agotar los esfuerzos para conseguir la retirada voluntaria de las tiendas.

Asimismo, subrayó que el ejercicio del derecho de manifestación "no dispensa el cumplimiento de la ley".

El alcalde de Oporto, Pedro Duarte, celebró por su parte que los participantes en la acampada de la plaza Dom João I acataran las indicaciones policiales y retiraran las tiendas con tranquilidad.

"La normalidad democrática está restablecida en la ciudad de Oporto", afirmó Duarte, quien aseguró que el derecho de manifestación permanece intacto.

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La PSP informó de que detuvo a 55 personas por desobediencia en Lisboa, donde registró dos heridos leves, uno atendido en el lugar y otro trasladado a un hospital. En la capital también fueron retiradas 228 estructuras de acampada.

La policía sostuvo que algunos manifestantes opusieron resistencia activa y que la fuerza empleada se limitó al mínimo necesario.

Los movimientos de vivienda cuestionaron esa versión. André Escoval, representante de Porta a Porta, afirmó que la resistencia fue pacífica y acusó al Gobierno de perseguir a quienes reclaman ese derecho.

Priscila Valadão, portavoz de los manifestantes, denunció una actuación policial agresiva y aseguró que se negó asistencia médica a algunos participantes.

Tras abandonar Rossio, los manifestantes acordaron regresar a esa plaza lisboeta a las 19.00 horas (18.00 GMT) de este martes para decidir en asamblea si retoman la acampada o continúan con otras formas de protesta, en coordinación con los movilizados en Oporto.