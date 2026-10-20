El jefe de derechos humanos de la ONU condena la violencia durante las protestas en Europa

El jefe de derechos humanos de la ONU condena la violencia durante las protestas en Europa

Ginebra, 20 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este martes los actos de violencia durante las protestas multitudinarias en Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Albania, aunque también expresó su preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.