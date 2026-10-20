El jefe del Ejército de Pakistán viaja a Teherán con las negociaciones con EEUU estancadas

La agencia estatal IRNA informó de la visita del militar pakistaní citando a una “fuente oficial” que no nombró.

“La fuente confirmó que el jefe del Ejército pakistaní abordará en Teherán el desarrollo de las relaciones bilaterales y la situación regional”, indicó IRNA.

Pakistán es uno de los principales intermediarios entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero. Las hostilidades militares se encuentran detenidas en estos momentos y las negociaciones permanecen estancadas.

Irán propuso en septiembre el conocido como 'plan de siete días para detener las hostilidades' y reabrir el estrecho de Ormuz, pero Washington lo rechazó y replicó con un plan por su parte.

Teherán aún no ha respondido a la propuesta estadounidense y lleva semanas afirmando que lo hará pronto, aunque continúa exigiendo el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio y la liberación de fondos congelados de Irán en terceros países, entre otras medidas, para poner fin al conflicto.

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Mientras tanto, Irán y Estados Unidos continúan el pulso en el estrecho de Ormuz, con continuos ataques iraníes contra buques que tratan de cruzarlo y Washington tratando de mantener la estratégica vía abierta a la navegación de petroleros.