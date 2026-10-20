El Kospi surcoreano baja más de un 4 % a media sesión por persistentes dudas sobre la IA

Transcurridas las primeras cuatro horas de negociación, el indicador caía un 4,32 %, o 249,36 puntos, hasta los 5.518,65 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía un 2,84 %, o 23,01 puntos, hasta las 785,88 unidades.

La tendencia a la baja del parqué surcoreano se produce después de que el Kospi registrara considerables caídas durante buena parte de la semana pasada, en medio de la incertidumbre sobre una posible burbuja en el sector de la IA.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics perdía un 3 %, mientras que su rival SK hynix hacía lo propio con una caída del 4,4 %.

La tecnológica Naver bajaba un 2,8 %, aunque la firma de inversión en tecnología SK Square registraba un descenso del 5,8 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor se dejaba un 5,2 % y su empresa hermana Kia cedía un 4,2 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las caídas más pronunciadas las registraba la industria de defensa. Hanwha Aerospace se hundía más de un 12 %, Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, por encima del 6 %, y LIG Defense & Aerospace se desplomaba alrededor del 8 %.

En construcción naval, HD Hyundai Heavy perdía un 7,24 %, mientras que Hanwha Ocean tropezaba un 7,17 %.