El magnate indio Ambani lanza el miércoles la mayor salida a bolsa de la India con Jio

Su dueño, el magnate Mukesh Ambani, busca colocar a la filial tecnológica de Reliance Industries entre las cuatro empresas más valiosas de la Bolsa india, solo por detrás de su matriz, el operador Bharti Airtel y el banco HDFC, con un valor global estimado de unos 108.000 millones de dólares, según el propio grupo.

La operación ha generado la mayor expectación en años en el mercado bursátil, con una oferta que, si alcanza el extremo superior de la horquilla, superará los 2.900 millones de dólares captados por Hyundai Motor India en 2024, la mayor salida al parqué indio hasta ahora.

La compañía, que ha dado el salto a servicios en la nube e inteligencia artificial, abrió el lunes su oferta pública de venta (OPV) a inversores institucionales, que pueden optar a un máximo del 30% de la oferta antes de que el miércoles comience el periodo de suscripción pública.

Según indicó la agencia local PTI, la demanda total registrada en esta fase superó los 25.000 millones de dólares, multiplicando por más de 30 veces la oferta inicial disponible.

Entre los grandes fondos asignados figuran BlackRock, Fidelity, Capital Group, Allianz y fondos soberanos como los de Abu Dabi o Singapur, entre otros, según la documentación bursátil de Reliance, que ha reservado un tramo de unos 30 millones para los pequeños accionistas de su matriz.

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El grupo ofrecerá 270 millones de acciones nuevas a un precio de entre 1.065 y 1.119 rupias por título (unos 11,2 y 11,8 dólares) y permanecerá abierta hasta el 23 de octubre, según agregó el folleto de la operación.

Jio prevé destinar 2.890 millones de dólares, la mayor parte de los fondos que espera captar, a amortizar anticipadamente deuda de su filial de telecomunicaciones Jio Infocomm.

Fundada en 2016 por Mukesh Ambani como brazo tecnológico del imperio familiar, Jio dio un vuelco al mercado en la India al ofrecer llamadas de voz gratuitas y datos a precios reducidos, rompiendo las tarifas de sus competidores.

Con unos 533 millones de abonados y cerca del 60 % del tráfico de datos móviles de la India, cuenta con accionistas como Meta y Google, que participaron en una ronda de financiación de más de 20.000 millones de dólares en 2020.

Su debut en el parqué medirá la confianza del capital internacional en plena caída de la inversión extranjera en la India, que ha rozado salidas récord de 30.000 millones de dólares en lo que va de año, ante un perfil de inversor local donde casi el 40 % es menor de 30 años, según la Bolsa Nacional de Valores de la India (NSE).

La salida llega además días después de que el conglomerado asegurara públicamente que no teme a la competencia, en medio de la polémica por el despliegue del servicio de internet satelital Starlink, de Elon Musk, que ha acusado al grupo de presionar al Gobierno indio para impedir su entrada en el país.